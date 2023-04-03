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Путін створив фонд підтримки ветеранів війни з Україною, який очолила його племінниця

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 11:43
Путін створив фонд підтримки ветеранів війни з Україною, який очолила його племінниця
Фото: Анна Цивільова / Instagram

Президент РФ Володимир Путін заснував державний фонд підтримки учасників так званої "спеціальної військової операції" "Защитники Отечества", який очолила його двоюрідна племінниця.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Указ Путіна оприлюднено на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

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Фонд, як випливає з документа, буде надавати підтримку звільненим з військової служби так званим "ветеранам бойових дій", які брали участь у "СВО", а також родичам загиблих учасників вторгнення в Україну. Дія указу також поширюється на тих, хто воював на боці незаконних утворень "ЛНР" і "ДНР" з травня 2014 року.

Зазначено, що фонд фінансується коштом федерального бюджету, добровільних пожертвувань, а також "інших джерел".

Головою фонду призначено Анну Цивільову - дружину губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова. Пост голови наглядової ради фонду обійме перший заступник керівника Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Головою опікунської ради буде міністр праці та соціального захисту РФ Антон Котяков.

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Анна Цивільова очолює раду з питань піклування в соціальній сфері Кузбасу і, як повідомляють у її біографії, входить до Ради Євразійського жіночого форуму при Раді Федерації РФ.

"Агентство" в січні 2022 року опублікувало розслідування, автори якого стверджували, що Анна Цивільова - двоюрідна племінниця президента Володимира Путіна.

Про створення фонду допомоги учасникам вторгнення в Україну Путін оголосив у лютому 2023 року в посланні Федеральним зборам РФ.

Нагадаємо: За даними російського видання "Вёрстка", у Росії мобілізованим і контрактникам затримують і не платять обіцяні зарплати, надбавки та соцвиплати.

Повідомлялося, що в 52 регіонах Росії і в окупованому Криму з початку березня 2023 року затримували або зовсім не виплатили зарплати військовим.

Теми: РосіяПутінвійна
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