Російським військовим перестають платити: скарги з півсотні регіонів

У Росії мобілізованим і контрактникам затримують і не платять обіцяні зарплати, надбавки та соцвиплати.

Джерело: "Вёрстка"

Деталі: За підрахунками російського видання, у 52 регіонах Росії і в окупованому Криму з початку березня 2023 року затримали або зовсім не виплатили зарплати військовим.

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Замість обіцяних 195 тисяч рублів на місяць на рахунки надходять суми в рази менші.

Судячи з розповідей самих військовослужбовців РФ та їхніх близьких, часті проблеми з виплатами почалися із січня, але водночас про окремі випадки утримання і невиплат зарплат, надбавок і соцвиплат повідомляли щонайменше з листопада 2022 року. Причому стикаються з цим і мобілізовані, і добровольці, і контрактники.

Від початку березня десятки повідомлень про невиплати з'являються в групах у російській соцмережі "ВКонтакте", присвячених виплатам мобілізованим.

У коментарях авторам скарг нерідко відповідають, що Міноборони РФ офіційно переказує зарплати з 10 до 20 числа кожного місяця і що затримки можуть бути пов'язані з переведенням самого військовослужбовця в іншу частину. У цих випадках деякі зізнаються, що пізніше все ж отримали виплати - просто із запізненням. Інші публікують розрахункові листи з особистих кабінетів військовослужбовців на сайті МО, в яких на місці виплат стоять нулі.

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За словами керівника центру "Регіональні дослідження" Дмитра Лобойка, з оплатою за участь у бойових діях люди з російської глибинки пов'язували "сподівання якісно змінити своє життя, але їм довелося зіткнутися з реальністю".