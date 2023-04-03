Кремль планує "Парад перемоги" цього року

У Кремлі планують провести "Парад перемоги" на Красній площі в Москві 9 травня 2023 року, незважаючи на великі втрати у війні проти України, розв'язаній Володимиром Путіним.

Джерело: ТАСС

Деталі: Як очікує російська влада, парад Перемоги у так званій "Великій вітчизняній війні" (Другій світовій) відбудеться на Красній площі 9 травня, а його генеральна репетиція пройде 7 травня.

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У Кремлі вже відкрили акредитацію на парад для преси.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що для забезпечення безпеки на параді 9 травня вживають посилені заходи, але змін у святкуванні не передбачається.

Нагадаємо: 2022 року в Москві традиційно відбувся парад, приурочений до 77-ї річниці "Перемоги у Великій вітчизняній війні", але на тлі розв'язаної проти України війни він відбувався не в такому святковому настрої, з меншою кількістю техніки і без авіації.