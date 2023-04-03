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Зеленський про контрнаступ: Росіяни ще мають час піти, інакше – знищимо

Ірина БалачукПонеділок, 3 квітня 2023, 14:00
Зеленський про контрнаступ: Росіяни ще мають час піти, інакше – знищимо
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені, тож якщо російські війська не підуть звідти, то їх знищать. 

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву президента під час поїздки в с. Ягідне Чернігівської області 3 квітня

Пряма мова Зеленського: "Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо".

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Деталі: Президент не розповів, коли саме ЗСУ будуть готові до контрнаступу, але запевнив, що військові готуються, "щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю".

Також повідомляється, що у річницю визволення села Ягідне Зеленський відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць тримали мирних жителів у заручниках.

Разом із президентом школу відвідали віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, а також керівник ОП Андрій Єрмак.

ВІДЕО ДНЯ

  • 3 березня 2022 року російські загарбники увійшли в Ягідне Чернігівської області. Вони вигнали жителів з їхніх домівок і зігнали до шкільного підвалу.
  • У підвалі школи площею 197 кв. м окупанти утримувати 367 людей, з них 50 дітей та кілька немовлят, найменшій дитині було 1,5 місяці.
  • 11 жителів села померли, не витримавши нелюдських умов, ще 10-х росіяни розстріляли.

Теми: Чернігівська областьвійнадеокупаціяконтрнаступ
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