Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столтенберг підтвердив офіційну дату вступу Фінляндії до НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 14:28

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Фінляндія офіційно приєднається до НАТО 4 квітня.

Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі 3 квітня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Виступаючи на брифінгу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, що пройде у столиці Бельгії, Столтенберг підтвердив інформацію про приєднання Фінляндії у вівторок. Про це раніше повідомляли ЗМІ. Столтенберг сказав, що вівторок стане історичним днем.

Реклама:

"Завтра ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить Фінляндію безпечнішою, а наш Альянсу - сильнішим. Ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут, у штабквартирі НАТО", - сказав він.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив виданню Helsingin Sanomat у неділю ввечері, що членство Фінляндії можуть формально затвердити в Брюсселі без подання документів до Вашингтона

У минулому вважали, що членство набуває чинності лише тоді, коли представник країни передає документи про приєднання до Державного департаменту США у Вашингтоні.

ВІДЕО ДНЯ

Примітно, що 4 квітня - річниця заснування НАТО. Цього дня у 1949 році в Вашингтоні представники 12 країн - США, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії - підписали Північноатлантичний пакт про військово-політичний союз.

Нагадаємо, парламент Туреччини одностайно погодив вступ Фінляндії у НАТО в ніч на 31 березня. Єнс Столтенберг після того заявив, що Фінляндія офіційно стане членом НАТО у найближчі дні.

Читайте також: Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії.

Теми: НАТОФінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Зеленський про гарантії безпеки: Із США буде ізраїльська модель
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: