Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг підтвердив офіційну дату вступу Фінляндії до НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 14:28

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Фінляндія офіційно приєднається до НАТО 4 квітня.

Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі 3 квітня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Виступаючи на брифінгу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, що пройде у столиці Бельгії, Столтенберг підтвердив інформацію про приєднання Фінляндії у вівторок. Про це раніше повідомляли ЗМІ. Столтенберг сказав, що вівторок стане історичним днем.

"Завтра ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена НАТО, що зробить Фінляндію безпечнішою, а наш Альянсу - сильнішим. Ми піднімемо прапор Фінляндії уперше тут, у штабквартирі НАТО", - сказав він.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив виданню Helsingin Sanomat у неділю ввечері, що членство Фінляндії можуть формально затвердити в Брюсселі без подання документів до Вашингтона

У минулому вважали, що членство набуває чинності лише тоді, коли представник країни передає документи про приєднання до Державного департаменту США у Вашингтоні.

Примітно, що 4 квітня - річниця заснування НАТО. Цього дня у 1949 році в Вашингтоні представники 12 країн - США, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії - підписали Північноатлантичний пакт про військово-політичний союз.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, парламент Туреччини одностайно погодив вступ Фінляндії у НАТО в ніч на 31 березня. Єнс Столтенберг після того заявив, що Фінляндія офіційно стане членом НАТО у найближчі дні.

Читайте також: Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії.

Теми: НАТОФінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
НАТО
Фінляндія стане членом НАТО у вівторок - ЗМІ
Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, які з 2017 року блокувала Угорщина
Президентка Єврокомісії претендує на посаду генсека НАТО – ЗМІ
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: