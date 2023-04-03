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Корнієнко пояснив, чому ексОПЗЖ підтримує "Слугу народу" в Раді

"Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 15:17
Корнієнко пояснив, чому ексОПЗЖ підтримує Слугу народу в Раді
олександр корнієнко, фото УП

Колишні члени нині забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" підтримують депутатів від "Слуги народу" під час важливих голосувань у Раді з власної ініціативи, а не внаслідок кулуарних домовленостей.

Джерело: перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Дивіться, це ж не наша відповідальність, що вони щось голосують. Ми ж не стоїмо у них перед обличчям з батогом і заставляємо їх голосувати. Вони так визначили, що будуть голосувати.

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Дорікати, що певні рішення ухвалені з голосами якихось фракцій… А чому ми тоді не дорікаємо, що певні рішення не ухвалені голосами опозиції, наприклад? Але вони у суспільстві дуже сприймалися б, толерувалися. Стамбульська конвенція – хрестоматійний приклад".

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Деталі: Водночас Корнієнко визнає, що політичні тези, які пропагували свого часу члени ОПЗЖ, вплинули на те, що в Україні створилось "якесь підґрунтя до російського вторгнення".

Нагадаємо: Під час широкомасштабної війни депутатські групи "Платформа за життя та мир" і "Відновлення України", які раніше утворювали у Верховній Раді фракцію "Опозиційна платформа – за життя" та були в опозиції до чинної влади, більше не критикують президента Володимира Зеленського та підтримують ініціативи його команди.

В обох групах наголошують, що під час війни "опозиційний хейт" та "політичні ігрища" не на часі.

Теми: Слуга народуОПЗЖВерховна Рада
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