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Сирський: Армія РФ слабшає і прикриває провали фейками про взяття Бахмута

Олена РощінаПонеділок, 3 квітня 2023, 16:49
Сирський: Армія РФ слабшає і прикриває провали фейками про взяття Бахмута
Олександр Сирський, фото з його Telegram

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з захисниками Бахмута і спростував твердження російських пропагандистів про взяття цього міста.

Джерело: Telegram-канал Сирського

Пряма мова: "Бахмутський напрямок. Постійно працюю з підрозділами, які виконують завдання на самих гарячих точках передової.

Зустрівся з солдатами і командирами, що зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників.

Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому що вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів".

 

Деталі: Сирський додав, що від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї української армії.

 

Командувач Сухопутних військ упевнений у перемозі України: "Ми їх здолаємо. Бо це наша земля. А Бахмут – це Україна".

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Теми: БахмутЗбройні сили
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