Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З російського полону повернули ще 12 українців

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 17:22
З російського полону повернули ще 12 українців
фото Координаційного штабу

Україна повернула ще 12 своїх громадян з російського полону, серед них п’ятеро важкопоранених.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиСБУ

Дослівно: "З неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних.

Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.

Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя".

Деталі: Вказано, що звільнені військові належать до Збройних сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

Нагадаємо: 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними.

Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції.

"Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників", - наголошують у координаційному штабі.

Вказано, що від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено 2005 українців.

Теми: полоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

фотоУ Львові зносять самобуд УПЦ МП

фото, відео Журналісти знайшли "невелику хату" митрополита Павла на 580 квадратів

У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ

Міноборони Британії прогнозує нові звільнення топ-військових РФ через провали в Україні

В ОП не виключають переговорів із РФ щодо Криму, якщо ЗСУ дійдуть до його кордонів

Усі новини...
полонені
Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених
Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні
Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених, яких можна транспортувати
Останні новини
14:20
Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО
14:20
Штутгартський музей прибрав підпис "російська художниця" в інформації про Олександру Екстер
14:20
Путін на зустрічі з Пушиліним визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ
14:17
Подоляк заявив, що Україна не збирається торгуватись з Росією щодо Криму
14:06
Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні
13:59
У КМДА підрахували кількість туристів у столиці за 2022 рік
13:58
Курс валют на 6 квітня: гривня слабне проти долара та євро
13:50
За бороду витягати не будемо, але рішення виконають – Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври
13:47
Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки
13:41
У Bayer розповіли деталі про 60 мільйонів євро інвестицій в Україну
Усі новини...
Реклама: