З російського полону повернули ще 12 українців

Україна повернула ще 12 своїх громадян з російського полону, серед них п’ятеро важкопоранених.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ

Дослівно: "З неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних.

Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.

Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя".

Україна повернула ще 12 своїх громадян з російського полону

відео Координаційного штабу pic.twitter.com/pldCpJhrWa ВІДЕО ДНЯ April 3, 2023

Деталі: Вказано, що звільнені військові належать до Збройних сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

Нині з полону визволено 10 військових і двох цивільних

відео Координаційного штабу pic.twitter.com/qJGGKR2VVP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 3, 2023

Нагадаємо: 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними.

Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції.

"Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників", - наголошують у координаційному штабі.

Вказано, що від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено 2005 українців.