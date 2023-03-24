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Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених, яких можна транспортувати

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 13:12
Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених, яких можна транспортувати
ілюстративне фото з сайту "АрміяInform"

Україна передала Росії всіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених у полон від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 

Деталі: Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні.

У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право, пояснюють у штабі.

Дослівно: "Водночас держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

Всі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі.

ВІДЕО ДНЯ

Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України".

Теми: полоненівійнаправа людини
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