Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених, яких можна транспортувати

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 12:12
Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених, яких можна транспортувати
ілюстративне фото з сайту "АрміяInform"

Україна передала Росії всіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених у полон від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 

Деталі: Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні.

Реклама:

У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право, пояснюють у штабі.

Дослівно: "Водночас держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

ВІДЕО ДНЯ

Всі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі.

Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України".

Теми: полоненівійнаправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
полонені
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: