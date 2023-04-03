Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мінспорту придумало покарання для федерацій, які не бойкотуватимуть росіян

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 21:56
Мінспорту придумало покарання для федерацій, які не бойкотуватимуть росіян
міністр молоді і спорту вадим гутцайт, фото уп

Міністерство молоді та спорту має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не будуть бойкотувати змагання за участі росіян і білорусів.

Джерело: Мінмолодьспорту у себе на сайті

Деталі: Міністерство розробило проєкт постанови, яка надасть йому можливість позбавляти всеукраїнські спортивні федерації статусу національних, якщо їхні спортсмени братимуть участь у міжнародних спортивних заходах, в яких також змагаються російські та білоруські спортсмени.

Реклама:

Мінспорту повідомило також, що зараз опрацьовує питання підтримки національних федерацій, щодо яких може бути застосовано штрафні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях.

Крім того, міністерство разом із СБУ працює над санкціями для спортивних федерацій та їх членів за вчинення дій, "які створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави".

Що передувало: 31 березня Кабінет міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: спортКабінет міністрівРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
спорт
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: