Мінспорту придумало покарання для федерацій, які не бойкотуватимуть росіян

Міністерство молоді та спорту має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не будуть бойкотувати змагання за участі росіян і білорусів.

Джерело: Мінмолодьспорту у себе на сайті

Деталі: Міністерство розробило проєкт постанови, яка надасть йому можливість позбавляти всеукраїнські спортивні федерації статусу національних, якщо їхні спортсмени братимуть участь у міжнародних спортивних заходах, в яких також змагаються російські та білоруські спортсмени.

Реклама:

Мінспорту повідомило також, що зараз опрацьовує питання підтримки національних федерацій, щодо яких може бути застосовано штрафні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях.

Крім того, міністерство разом із СБУ працює над санкціями для спортивних федерацій та їх членів за вчинення дій, "які створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави".

Що передувало: 31 березня Кабінет міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.