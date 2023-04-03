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Мінспорту придумало покарання для федерацій, які не бойкотуватимуть росіян

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 21:56
Мінспорту придумало покарання для федерацій, які не бойкотуватимуть росіян
міністр молоді і спорту вадим гутцайт, фото уп

Міністерство молоді та спорту має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не будуть бойкотувати змагання за участі росіян і білорусів.

Джерело: Мінмолодьспорту у себе на сайті

Деталі: Міністерство розробило проєкт постанови, яка надасть йому можливість позбавляти всеукраїнські спортивні федерації статусу національних, якщо їхні спортсмени братимуть участь у міжнародних спортивних заходах, в яких також змагаються російські та білоруські спортсмени.

Мінспорту повідомило також, що зараз опрацьовує питання підтримки національних федерацій, щодо яких може бути застосовано штрафні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях.

Крім того, міністерство разом із СБУ працює над санкціями для спортивних федерацій та їх членів за вчинення дій, "які створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави".

Що передувало: 31 березня Кабінет міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

Теми: спортКабінет міністрівРосіяБілорусь
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