Уряд вирішив, що Україна бойкотуватиме змагання, де будуть росіяни і білоруси

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "На засіданні уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта (міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта – ред.) про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях (на Олімпіаду-2024 – ред.) тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної".

Деталі: На сайті уряду України відповідне "протокольне рішення" ще не опубліковане. Наразі невідомо, як саме воно діятиме.

Це рішення стало відповіддю українського уряду на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо участі в змаганнях атлетів з Росії та Білорусі.

Згідно з рішенням МОК, федераціям рекомендовано повертати російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі. Однак лише в індивідуальних змаганнях, а не в командних стартах.