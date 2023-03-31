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Уряд вирішив, що Україна бойкотуватиме змагання, де будуть росіяни і білоруси

"Українська правда"П'ятниця, 31 березня 2023, 02:51
Уряд вирішив, що Україна бойкотуватиме змагання, де будуть росіяни і білоруси
Українські спортсмени. Фото GETTY IMAGES

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

Джерело: міністр КМУ Олег Немчінов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "На засіданні уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта (міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта – ред.) про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях (на Олімпіаду-2024 – ред.) тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної".

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Деталі: На сайті уряду України відповідне "протокольне рішення" ще не опубліковане. Наразі невідомо, як саме воно діятиме.

Це рішення стало відповіддю українського уряду на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо участі в змаганнях атлетів з Росії та Білорусі.

Згідно з рішенням МОК, федераціям рекомендовано повертати російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі. Однак лише в індивідуальних змаганнях, а не в командних стартах.

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Теми: Кабінет міністрівспорт
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