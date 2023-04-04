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ППО знищила 14 "Шахедів" на півдні України

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 04:32
ППО знищила 14 Шахедів на півдні України
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі 4 квітня росіяни атакували Україну з півдня, зафіксовано до 17 пусків дронів-камікадзе "Шахед", 14 із них – знищено.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131".

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Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, ймовірно з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "Шахедів".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 4 квітня повідомлялося про вибухи в Одесі.
  • Згодом місцева влада підтвердила, що російські безпілотники завдали удари по Одесі та Одеському району.

Теми: ШахедОдесаРосія
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