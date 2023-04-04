ППО знищила 14 "Шахедів" на півдні України
Вівторок, 4 квітня 2023, 04:32
Вночі 4 квітня росіяни атакували Україну з півдня, зафіксовано до 17 пусків дронів-камікадзе "Шахед", 14 із них – знищено.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131".
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Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, ймовірно з району східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "Шахедів".
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 4 квітня повідомлялося про вибухи в Одесі.
- Згодом місцева влада підтвердила, що російські безпілотники завдали удари по Одесі та Одеському району.