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Нічна атака "Шахедів": на Одещині є влучання у підприємство

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 07:53
Нічна атака Шахедів: на Одещині є влучання у підприємство
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Цієї ночі російські дрони-камікадзе "Шахед" атакували підприємство в Одеській області, виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати до ранку.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова: "Влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати. Попередньо, без людських втрат".

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Деталі: За словами Братчука, у небі над Одещиною було збито 13 дронів-камікадзе, ще один – над Миколаївщиною.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 4 квітня зафіксовано до 17 пусків "Шахедів", 14 із них – знищено.

Теми: Одеська областьШахед
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