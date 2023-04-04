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Дружина заступника Шойгу розважається в Куршевелі, поки її чоловік атакує українські міста - УП

Михайло Ткач, Станіслав ПогоріловВівторок, 4 квітня 2023, 09:50
Дружина заступника Шойгу розважається в Куршевелі, поки її чоловік атакує українські міста - УП
Світлана Іванова у Куршевелі, скриншот

Дружина заступника Російської Федерації Тимура Іванова Світлана під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну розважається на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.

Джерело: розслідування журналіста УП Михайла Ткача "Куршевель "їхній" 2. Українська правда знайшла російську еліту на курорті"

Деталі: Дружина високопоставленого російського військового розважається в оточенні співака Валерія Меладзе та здійснюючи шопінг у бутіках курорту. Її помітили на курорті 8 березня 2023 року.

 
Світлана Іванова, Валерій Меладзе в Куршевелі

Повідомляється, що 3 місяці тому журналісти російського фонду боротьби з корупцією опублікували матеріал про вміст пошти Світлани Іванової.

 
Тимур Іванов в окупованому Маріуполі

Виявилося що вона з чоловіком витрачають мільйони доларів на спосіб життя, маючи палаци, розкішні авто, коштовності та багато інших атрибутів корупції, які не відповідають офіційним доходам людини, що відповідає за фінанси та будівництво.

 
Тимур Іванов, Сергій Шойгу

Наприклад, рік тому на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія обстрілювала Україну, Світлана купувала коштовності в Парижі.

А вже влітку минулого року Світлана і Тимур оформлюють розлучення, яке на думку журналістів має ознаки фіктивного. Восени заступник Шойгу потрапляє під санкції ЄС, а колишня дружина не потрапляє.

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І саме тому Світлана і сьогодні може собі дозволити і далі подорожувати, витрачати гроші у найкращих куточках світу, поки її чоловік продовжує один за одним скоювати злочини.

"Як це можливо і чому дружина одного з керівників повномасштабного вторгнення Росії в Україну і досі насолоджується життям у цивілізованому світі?", - йдеться у розслідуванні.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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