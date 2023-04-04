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Заступник голови Федерації профспілок із СІЗО намагався дати хабар суддям

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 13:34
Заступник голови Федерації профспілок із СІЗО намагався дати хабар суддям
фото ОГП

Правоохоронці викрили заступника голови Федерації профспілок України на підготовці до давання хабаря за зміну йому запобіжного заходу в справі щодо незаконного відчуження майна на понад 138 мільйонів гривень.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Силовики традиційно не вказують прізвище підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Володимира Саєнка. За даними слідства, він намагався дати хабар суддям Київського апеляційного суду, пояснило джерело УП.

 

Чиновник через посередника планував передати 150 тисяч доларів США для зміни запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

В грудні 2022 року працівники ДБР повідомили Саєнку про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Тоді спільно зі співробітниками СБУ було задокументовано, що він у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві.

Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю.

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Суд першої інстанції обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади заступника олови Федерації профспілок України строком на 2 місяці. Це рішення було гнеодноразово пролонговано.

За даними УП, Саєнко визначену заставу не вносив і перебуває в СІЗО.

Теми: ДБРхабар
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