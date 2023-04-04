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Заступник голови Федерації профспілок із СІЗО намагався дати хабар суддям

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 13:34
Заступник голови Федерації профспілок із СІЗО намагався дати хабар суддям
фото ОГП

Правоохоронці викрили заступника голови Федерації профспілок України на підготовці до давання хабаря за зміну йому запобіжного заходу в справі щодо незаконного відчуження майна на понад 138 мільйонів гривень.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Силовики традиційно не вказують прізвище підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Володимира Саєнка. За даними слідства, він намагався дати хабар суддям Київського апеляційного суду, пояснило джерело УП.

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Чиновник через посередника планував передати 150 тисяч доларів США для зміни запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

В грудні 2022 року працівники ДБР повідомили Саєнку про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Тоді спільно зі співробітниками СБУ було задокументовано, що він у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві.

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Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю.

Суд першої інстанції обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади заступника олови Федерації профспілок України строком на 2 місяці. Це рішення було гнеодноразово пролонговано.

За даними УП, Саєнко визначену заставу не вносив і перебуває в СІЗО.

Теми: ДБРхабар
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