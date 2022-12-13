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В Києві арештували заступника голови Федерації профспілок: підозра в розтраті 138 млн

"Українська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 11:11
фото СБУ

Заступника голови Федерації профспілок України підозрюють у незаконному відчуженні майна на понад 138 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, Офіс генпрокурора, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ДБР: "Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві".

За даними слідства, підозрюваний як голова наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийняв рішення про продаж об’єкту нерухомого майна – Київської курортної бальнеолікарні площею 11 тис 672 м кв. Згідно з висновком судової оціночно-будівельної експертизи загальна вартість майна понад 138 млн грн.

Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана за значно нижчою вартістю.

Деталі: У повідомленні правоохоронців традиційно не вказано ім’я підозрюваного, аде за даними УП, йдеться про Володимира Саєнка.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

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Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 мільйона гривень, а також відсторонив його від посади заступника голови Федерації профспілок України строком на 2 місяці.

Теми: КиївДБР
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