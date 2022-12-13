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В Києві арештували заступника голови Федерації профспілок: підозра в розтраті 138 млн

"Українська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 10:11
В Києві арештували заступника голови Федерації профспілок: підозра в розтраті 138 млн
фото СБУ

Заступника голови Федерації профспілок України підозрюють у незаконному відчуженні майна на понад 138 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, Офіс генпрокурора, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ДБР: "Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві".

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За даними слідства, підозрюваний як голова наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийняв рішення про продаж об’єкту нерухомого майна – Київської курортної бальнеолікарні площею 11 тис 672 м кв. Згідно з висновком судової оціночно-будівельної експертизи загальна вартість майна понад 138 млн грн.

Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана за значно нижчою вартістю.

Деталі: У повідомленні правоохоронців традиційно не вказано ім’я підозрюваного, аде за даними УП, йдеться про Володимира Саєнка.

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Посадовцю повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 мільйона гривень, а також відсторонив його від посади заступника голови Федерації профспілок України строком на 2 місяці.

Теми: КиївДБР
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