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Священник УПЦ МП благословляв армію РФ під час окупації Харківщини – СБУ

Альона Мазуренко Вівторок, 4 квітня 2023, 14:25
Священник УПЦ МП благословляв армію РФ під час окупації Харківщини – СБУ
фото: СБУ

Служба безпеки викрила колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП) Олександра Свиридова, який благословляв російських військових під час окупації Харківщини. Після деокупації настоятель втік в Росію.

Джерело: Служба безпеки, джерело УП у правоохоронних органах 

Дослівно: "У період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів.

За даними контррозвідки СБУ, під час "заходу" він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі".

Деталі: Увесь "процес" настоятель наказав зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.

Таким чином ворог намагався імітувати "підтримку" загарбників з боку місцевих вірян на Харківщині.

За інформацією джерела УП, йдеться про протоієрея Ізюмської Єпархії УПЦ (МП) Олександра Свиридова 1960 р.н.

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Під час звільнення Харківщини він разом із сім’єю втік в Росію.

Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

 

Щодо Свиридова слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Теми: УПЦ МПХарківська областьдеокупаціяСБУ
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