Священник УПЦ МП благословляв армію РФ під час окупації Харківщини – СБУ

Служба безпеки викрила колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП) Олександра Свиридова, який благословляв російських військових під час окупації Харківщини. Після деокупації настоятель втік в Росію.

Джерело: Служба безпеки, джерело УП у правоохоронних органах

Дослівно: "У період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів.

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За даними контррозвідки СБУ, під час "заходу" він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі".

Деталі: Увесь "процес" настоятель наказав зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.

Таким чином ворог намагався імітувати "підтримку" загарбників з боку місцевих вірян на Харківщині.

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За інформацією джерела УП, йдеться про протоієрея Ізюмської Єпархії УПЦ (МП) Олександра Свиридова 1960 р.н.

Під час звільнення Харківщини він разом із сім’єю втік в Росію.

Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

Щодо Свиридова слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).