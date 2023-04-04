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"Снарядний голод" у вагнерівців швидко закінчився, ворог подвоїв удари по Бахмуту – ССО

Валентина РоманенкоВівторок, 4 квітня 2023, 14:32
Снарядний голод у вагнерівців швидко закінчився, ворог подвоїв удари по Бахмуту – ССО
ілюстративне фото ССО

"Снарядний голод", про який говорив голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, досить швидко закінчився; Росія подвоїла удари авіації та артилерії по Бахмуту.

Джерело: інтерв’ю з воїном Сил спеціальних операцій з позивним "Сокіл", оприлюднене пресслужбою ССО

Пряма мова: "Проблем із боєприпасами у противника було достатньо, голова "Вагнера" заявляв, що у них боєприпасів немає, тому вони не можуть продовжувати штурми. Цей момент для нас був чудовим моментом, щоб здійснювати нальоти й засади на їхні підрозділи.

Але це все дуже швидко закінчилось, їм підвезли боєкомплекти, артилерійські й авіаудари стали вдвічі сильнішими на даний момент".

Деталі: За словами бійця ССО, ворожа артилерія працює без зупинки: обстріли не затихають ні на секунду. Літають також дрони (російські "Орлани"), які відстежують переміщення українських військ, і відразу противник завдає авіа або артилерійського удару в це місце.

В саме місто Бахмут окупанти відправляють цілі штурмові загони. Противник зазнає великих втрат, але на місце вбитих кидаються в бій нові сили, інколи навіть під час бою. Тобто загарбники йдуть "по головах" своїх же.

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На думку "Сокола", "вагнерівці" використовують важкі наркотики, або якісь інші стимулятори, тому що під час боїв, незважаючи навіть на приліт снарядів за кілька десятків метрів, вони йдуть у бій, навіть не пригинаючи голови.

"Бували випадки, коли штурмували навіть без зброї, просто кількістю намагались задавити", - описує події "Сокіл".

За словами воїна, не можна недооцінювати противника, який теж має свою "мотивацію", насаджену потужною російською пропагандою – знищення України.

Від цього геноциду дуже страждає й цивільне населення, якого, за різними підрахунками, залишається від 4 до 4,5 тисячі. Люди не мають ні води, ні світла. Через постійні обстріли в основному перебувають у підвалах, намагаються триматися українських військових.

Спецпризначенець зазначає, що ситуація в Бахмуті наразі є найбільш складною.

Теми: БахмутССОДонецька областьвійна
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