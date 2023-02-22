Пригожин показав гору трупів вагнерівців: каже, загинули через "снарядний голод"
Власник кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продемонстрував на світлині втрати російських найманців, які начебто загинули 21 лютого через те, що керівництво регулярних військ не дає вагнерівцям снаряди.
Джерело: пресслужба Пригожина
Пряма мова Пригожина: "Боєприпаси нам як не давали, так і не дають. Зараз 10 година ранку 22 лютого. Жодних кроків щодо видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема? Пояснюю. Я нижче викладаю фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод так званого. Їх мало бути в 5 разів менше".
Деталі: За його словами, ніхто з вищого військового керівництва не хоче приймати рішення, ні міністр оборони Сергій Шойгу, ні командувач угруповання російських військ в Україні Валерій Герасимов.
При цьому Пригожин оприлюднив потреби бойовиків в боєприпасах на добу для того, щоб продовжити вести наступ на Бахмут.
Пригожин каже, що формально ПВК "Вагнер" не існує, і раніше видачу боєприпасів оформлювали на інші підрозділи. Зараз же цього не робиться.
Що було раніше: 21 лютого Пригожин заявив, що російське Міноборони бреше суспільству, заявляючи, що окупанти мають боєприпаси на Бахмутському напрямку. Пригожин скаржиться, що найманці "Вагнера" недоотримують 80% боєприпасів.