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Пригожин показав гору трупів вагнерівців: каже, загинули через "снарядний голод"

Станіслав ПогоріловСереда, 22 лютого 2023, 14:31
Євген Пригожин, фото: Getty Images

Власник кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продемонстрував на світлині втрати російських найманців, які начебто загинули 21 лютого через те, що керівництво регулярних військ не дає вагнерівцям снаряди.

Джерело: пресслужба Пригожина

Пряма мова Пригожина: "Боєприпаси нам як не давали, так і не дають. Зараз 10 година ранку 22 лютого. Жодних кроків щодо видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема? Пояснюю. Я нижче викладаю фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод так званого. Їх мало бути в 5 разів менше".

 

Деталі: За його словами, ніхто з вищого військового керівництва не хоче приймати рішення, ні міністр оборони Сергій Шойгу, ні командувач угруповання російських військ в Україні Валерій Герасимов.

При цьому Пригожин оприлюднив потреби бойовиків в боєприпасах на добу для того, щоб продовжити вести наступ на Бахмут.

 

Пригожин каже, що формально ПВК "Вагнер" не існує, і раніше видачу боєприпасів оформлювали на інші підрозділи. Зараз же цього не робиться.

Що було раніше: 21 лютого Пригожин заявив, що російське Міноборони бреше суспільству, заявляючи, що окупанти мають боєприпаси на Бахмутському напрямку. Пригожин скаржиться, що найманці "Вагнера" недоотримують 80% боєприпасів.

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Теми: ПригожинВагнервійна
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