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У підтопленому Краматорську відбувається евакуаційна операція

Євген КізіловВівторок, 4 квітня 2023, 19:38
У підтопленому Краматорську відбувається евакуаційна операція
фото ДСНС

У Краматорську, де через руйнування шлюзу утворилася повінь, уже врятували 5 та евакуювали 17 людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook

Деталі: Повідомляється, що врятовані дві дитини віком 8 та 10 років, дві жінки похилого віку та чоловік з інвалідністю.

Станом на 18:30 у селі Городещине Краматорського району залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок.

Фахівці здійснюють укріплення берегової лінії річки та продовжують створювати загородження водоскидного шлюзу.

Напір води у водоскидному шлюзі зменшився та відбувається поступове зменшення рівня води в річці Бичок.

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Поліція Донецької області виставила додаткові патрулі для недопущення розкрадання майна евакуйованих громадян та спільно з ДСНС працює над ліквідацією наслідків підтоплення.

Попередньо встановлена причина руйнування шлюзу – застаріла конструкція водоскидного шлюзу.

Що передувало: Раніше стало відомо, що на одному зі ставків у Краматорську було частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбулося неконтрольоване скидання води. Підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.

Теми: Краматорськнадзвичайна подіяевакуація
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