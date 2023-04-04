Хмельничани проголосували за перехід церкви УПЦ МП до ПЦУ

Жителі Хмельницька проголосували за перехід церкви Казанської ікони Божої матері Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Джерело: Суспільне

Деталі: На збори зареєструвалися та проголосували за перехід до ПЦУ понад 2000 людей. Серед присутніх також були військові та правоохоронці. Священики відмовились віддати ключі добровільно.

Реклама:

"Суспільне" повідомляє, що перед зачиненими дверима храму пролунала перша молитва українською. Потім хмельничани обрали Парафіяльну раду та опечатали двері храму.