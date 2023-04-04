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Хмельничани проголосували за перехід церкви УПЦ МП до ПЦУ

"Українська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 21:00
Хмельничани проголосували за перехід церкви УПЦ МП до ПЦУ
Фото: Суспільне

Жителі Хмельницька проголосували за перехід церкви Казанської ікони Божої матері Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. 

Джерело: Суспільне 

Деталі: На збори зареєструвалися та проголосували за перехід до ПЦУ понад 2000 людей. Серед присутніх також були військові та правоохоронці. Священики відмовились віддати ключі добровільно.

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"Суспільне" повідомляє, що перед зачиненими дверима храму пролунала перша молитва українською. Потім хмельничани обрали Парафіяльну раду та опечатали двері храму.

 

Теми: ХмельницькийвійнацеркваУПЦ МП
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