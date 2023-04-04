Хмельничани проголосували за перехід церкви УПЦ МП до ПЦУ

Жителі Хмельницька проголосували за перехід церкви Казанської ікони Божої матері Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Джерело: Суспільне

Деталі: На збори зареєструвалися та проголосували за перехід до ПЦУ понад 2000 людей. Серед присутніх також були військові та правоохоронці. Священики відмовились віддати ключі добровільно.

"Суспільне" повідомляє, що перед зачиненими дверима храму пролунала перша молитва українською. Потім хмельничани обрали Парафіяльну раду та опечатали двері храму.