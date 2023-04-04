Зеленський провів військову нараду: заслухав Залужного, Сирського, Буданова

Президент Володимир Зеленський провів військову наразу, де заслухав головнокомандувача Валерія Залужного, генерала Олександра Сирського, главу ГУР Кирила Буданова та Міноборони.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмута, Головком, керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються"

Деталі: Крім того, Зеленський, коментуючи вступ Фінляндії в НАТО, запевнив, що настане день, коли й для України безпека буде гарантована. Він наголосив, що російська агресія однозначно доводить: лише колективні та превентивні гарантії можуть бути надійними.