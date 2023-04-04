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Лубінець про сироту з Маріуполя, якого не випустили з РФ: Звернемося до компетентних органів

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 4 квітня 2023, 23:42
Лубінець про сироту з Маріуполя, якого не випустили з РФ: Звернемося до компетентних органів
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ НА БРИФІНГУ 28 ВЕРЕСНЯ

Україна звернеться до компетентних органів з приводу депортованого до РФ 17-річного Богдана Єрмохіна з Маріуполя, якого зупинили на кордоні з Білоруссю під час спроби повернутися на батьківщину.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова: "Йдеться про громадянина України, 17-річного Богдана Єрмохіна, якого російські солдати спочатку вивезли з Маріуполя у Донецьк, а потім в РФ у "прийомну сім'ю". При тому, що дитина має в Україні сестру. 

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Мало того –  хлопець намагався самостійно повернутися на Батьківщину. Фактично він доїхав до Білорусі. Однак для того, аби українські діти не мали змоги повернутися додому в Росії залучають спецслужби. Богдана затримали та повернули назад до РФ.

Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання. Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів".

Деталі: Лубінець наголосив, що юнак має громадянство України, тому  примусове переміщення його на територію РФ є не "порятуноком", а злочином.

ВІДЕО ДНЯ
 

Передісторія: 

  • Дитяча омбудсвумен Росії Марія Львова-Бєлова 4 квітня заявила, що російські спецслужби змогли зупинити на кордоні з Білоруссю дитину з Маріуполя, який їхав додому на батьківщину.

Теми: омбудсмендітидепортація
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