Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лубінець про сироту з Маріуполя, якого не випустили з РФ: Звернемося до компетентних органів

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 4 квітня 2023, 23:42
Лубінець про сироту з Маріуполя, якого не випустили з РФ: Звернемося до компетентних органів
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ НА БРИФІНГУ 28 ВЕРЕСНЯ

Україна звернеться до компетентних органів з приводу депортованого до РФ 17-річного Богдана Єрмохіна з Маріуполя, якого зупинили на кордоні з Білоруссю під час спроби повернутися на батьківщину.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова: "Йдеться про громадянина України, 17-річного Богдана Єрмохіна, якого російські солдати спочатку вивезли з Маріуполя у Донецьк, а потім в РФ у "прийомну сім'ю". При тому, що дитина має в Україні сестру. 

Мало того –  хлопець намагався самостійно повернутися на Батьківщину. Фактично він доїхав до Білорусі. Однак для того, аби українські діти не мали змоги повернутися додому в Росії залучають спецслужби. Богдана затримали та повернули назад до РФ.

Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання. Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів".

Деталі: Лубінець наголосив, що юнак має громадянство України, тому  примусове переміщення його на територію РФ є не "порятуноком", а злочином.

 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

  • Дитяча омбудсвумен Росії Марія Львова-Бєлова 4 квітня заявила, що російські спецслужби змогли зупинити на кордоні з Білоруссю дитину з Маріуполя, який їхав додому на батьківщину.

Теми: омбудсмендітидепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія використовує релігію як зброю – ISW

Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону – CNN

Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Усі новини...
омбудсмен
Омбудсмен взявся за справу про зґвалтування дівчинки на Закарпатті: права грубо порушені
Ще двох дітей вдалося повернути з окупованої території – Лубінець
До України повернули 15 дітей
Останні новини
06:36
Сили оборони за добу збили 6 ворожих БпЛА і відбили майже 60 атак – зведення
05:58
Росія використовує релігію як зброю – ISW
04:52
Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону – CNN
04:14
У мелітопольських гуляйтерів росіяни відбирають закордонні паспорти – спротив
03:15
відеоУ французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини
02:25
Прем’єр Ізраїлю розпорядився почати мобілізацію резервістів
01:18
Ворог атакував Херсонщину бомбами – ОВА
00:27
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та АГС
23:29
Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat
22:43
Щонайменше четверо людей загинули під час сходження лавини у французьких Альпах
Усі новини...
Реклама: