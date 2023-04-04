Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Латвії затримали учасника групи, яка охороняє радянські монументи

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 23:53

Служба державної безпеки Латвії (VDD) у понеділок затримала Александра Жгуна – учасника групи "Нічна варта", створеної для охорони радянських пам’ятників, що підлягають знесенню.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у відповіді відомства на запит порталу Delfi.

У вівторок Ризький міський суд за запитом VDD застосував щодо Жгуна запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Рішення суду може бути оскаржено в Ризькому окружному суді найближчими днями.

У Службі держбезпеки Латвії поки не повідомляли, що саме інкримінують Жгуну.

Але напередодні російські ЗМІ писали, що Жгуна, який раніше активно виступав проти знесення пам'ятників, затримали дорогою на роботу, а потім відвезли додому, де провели обшук.

Жгун є учасником "Нічної варти" – групи, організованої партією "Російський союз Латвії" для охорони радянських пам'ятників. Частина з них із минулого року підлягає знесенню згідно із законом.

Нагадаємо, в березні генеральна прокуратура Латвії оголосила вже друге попередження "Російському союзу Латвії" через поширення кремлівських наративів, у разі повторення порушень її діяльність можуть заборонити через суд.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Латвіядекомунізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія використовує релігію як зброю – ISW

Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону – CNN

Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

фото, відеоУ Кам'янці-Подільському біля собору сталися сутички, прихильники ПЦУ ставлять намети

відеоВ Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради

Макрон: Зараз не час для переговорів, погода поки військова

Усі новини...
Латвія
Російські пропагандисти спробували розганяти вигаданий "першоквітневий жарт" глави МЗС Латвії
Глава МЗС Латвії про ядерні плани Росії щодо Білорусі: "країна стає воєнним округом РФ"
У Латвії перевіряють, чи не допомагала цукеркова фабрика армії Росії
Останні новини
06:36
Сили оборони за добу збили 6 ворожих БпЛА і відбили майже 60 атак – зведення
05:58
Росія використовує релігію як зброю – ISW
04:52
Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону – CNN
04:14
У мелітопольських гуляйтерів росіяни відбирають закордонні паспорти – спротив
03:15
відеоУ французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини
02:25
Прем’єр Ізраїлю розпорядився почати мобілізацію резервістів
01:18
Ворог атакував Херсонщину бомбами – ОВА
00:27
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та АГС
23:29
Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat
22:43
Щонайменше четверо людей загинули під час сходження лавини у французьких Альпах
Усі новини...
Реклама: