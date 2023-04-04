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У Латвії затримали учасника групи, яка охороняє радянські монументи

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 23:53

Служба державної безпеки Латвії (VDD) у понеділок затримала Александра Жгуна – учасника групи "Нічна варта", створеної для охорони радянських пам’ятників, що підлягають знесенню.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у відповіді відомства на запит порталу Delfi.

У вівторок Ризький міський суд за запитом VDD застосував щодо Жгуна запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Рішення суду може бути оскаржено в Ризькому окружному суді найближчими днями.

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У Службі держбезпеки Латвії поки не повідомляли, що саме інкримінують Жгуну.

Але напередодні російські ЗМІ писали, що Жгуна, який раніше активно виступав проти знесення пам'ятників, затримали дорогою на роботу, а потім відвезли додому, де провели обшук.

Жгун є учасником "Нічної варти" – групи, організованої партією "Російський союз Латвії" для охорони радянських пам'ятників. Частина з них із минулого року підлягає знесенню згідно із законом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в березні генеральна прокуратура Латвії оголосила вже друге попередження "Російському союзу Латвії" через поширення кремлівських наративів, у разі повторення порушень її діяльність можуть заборонити через суд.

Теми: Латвіядекомунізація
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