Пентагон показав фото нової військової допомоги США Україні

Міністерство оборони Штатів опублікувало фото військової допомоги, яка входить у новий пакет на суму 2,6 мільярда доларів.

Джерело: сайт Пентагону

Деталі: Пентагон опублікував список нового пакету військової допомоги США Україні, а також фото цієї допомоги.

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"Ми зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом", – цитує посадовця сайт Пентагону.