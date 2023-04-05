Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нічний відстріл ворога під Бахмутом: снайпери ССО поклали десяток окупантів

Валентина РоманенкоСереда, 5 квітня 2023, 07:31
Нічний відстріл ворога під Бахмутом: снайпери ССО поклали десяток окупантів
снайпер. ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли про особливості свого полювання на противника в районі Бахмута на Донеччині.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Більше 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО в районі Бахмута протягом декількох останніх днів".

Деталі: Спецпризначенці зазначають, що російські окупанти в нічну пору доби намагаються просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Воїни ССО, в свою чергу, постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром.

Читайте також: "Снарядний голод" у вагнерівців швидко закінчився, ворог подвоїв удари по Бахмуту – ССО

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про ситуацію на східному фронті і в Бахмуті зокрема дивіться влог "Української правди"

Теми: БахмутССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія ледь не збила британський літак-розвідник біля України - ЗМІ

Два храми УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до ПЦУ

У російських Курську і Бєлгороді скасували парад на 9 травня: не хочуть "провокувати" Україну

Окупанти у Бахмуті перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі – Сирський

Росія використовує релігію як зброю – ISW

Секретні документи США щодо України могли бути опубліковані ще взимку – Bellingcat

Усі новини...
Бахмут
Зеленський про ситуацію в Бахмуті: При загрозі оточення і втрат будуть відповідні рішення
"Снарядний голод" у вагнерівців швидко закінчився, ворог подвоїв удари по Бахмуту – ССО
Пригожин притягнув прапор на давно зруйновану адмінбудівлю в Бахмуті – Череватий
Останні новини
13:25
Резніков розповів про бункер МОУ у Гостомелі: пів Міноборони могло потрапити в полон
13:20
"Укренерго" провело перший аукціон для експорту електроенергії
13:19
Окупанти в Криму вирішили посилити співпрацю між школами і військкоматами
13:18
До України приїдуть прем’єр Польщі та глава Єврокомісії: йтиметься про депортованих до РФ дітей – ЗМІ
13:18
В Україні збільшився попит на нові легкові авто – асоціація
13:16
фотоВ Ірландії гальмує проєкт модульних будинків, замовлених для українців
13:15
Стефанчук розказав, як після вторгнення хайпожери зірвали засідання Ради в "Батьківщині-Матері"
13:15
У НАЗК роз’яснили, як декларувати фінансову допомогу від інших країн та міжнародних організацій
13:14
У Росії почали "готуватись до оборони" на північному заході через вступ Фінляндії до НАТО
12:53
відео На Хмельниччині віряни УПЦ МП третю добу не пускають у храм комісію і вірян ПЦУ
Усі новини...
Реклама: