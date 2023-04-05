Нічний відстріл ворога під Бахмутом: снайпери ССО поклали десяток окупантів
Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли про особливості свого полювання на противника в районі Бахмута на Донеччині.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Більше 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО в районі Бахмута протягом декількох останніх днів".
Деталі: Спецпризначенці зазначають, що російські окупанти в нічну пору доби намагаються просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку.
Воїни ССО, в свою чергу, постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром.
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