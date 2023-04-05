Нічний відстріл ворога під Бахмутом: снайпери ССО поклали десяток окупантів

Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли про особливості свого полювання на противника в районі Бахмута на Донеччині.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Більше 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО в районі Бахмута протягом декількох останніх днів".

Деталі: Спецпризначенці зазначають, що російські окупанти в нічну пору доби намагаються просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Воїни ССО, в свою чергу, постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром.

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