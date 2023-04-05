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В окупованому Мелітополі пролунав вибух

Ірина БалачукСереда, 5 квітня 2023, 08:59
В окупованому Мелітополі пролунав вибух
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Вранці 5 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.

Джерело: мер міста Іван Федоров у Telegram, Федоров в ефірі національного марафону

Пряма мова Федорова: "У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна".

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Деталі: Мер зазначив, що вибух чули у північних і західних районах міста.

Інформація про місце та інші деталі вибуху уточнюється.

Пізніше в ефірі національного марафону Федоров уточнив, що вибухи чули близько 8:20 у районі, де розташовані аеродром і локомотивне депо.

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За словами мера, останнім часом місцеві мешканці там бачили скупчення техніки росіян. І на тому ж напрямку окупанти днями почали будувати ще одну фортифікаційну лінію.  

Передісторія:

Теми: Мелітопольвибухокупація
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