В окупованому Мелітополі пролунав вибух
Середа, 5 квітня 2023, 08:59
Вранці 5 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.
Джерело: мер міста Іван Федоров у Telegram, Федоров в ефірі національного марафону
Пряма мова Федорова: "У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна".
Деталі: Мер зазначив, що вибух чули у північних і західних районах міста.
Інформація про місце та інші деталі вибуху уточнюється.
Пізніше в ефірі національного марафону Федоров уточнив, що вибухи чули близько 8:20 у районі, де розташовані аеродром і локомотивне депо.
За словами мера, останнім часом місцеві мешканці там бачили скупчення техніки росіян. І на тому ж напрямку окупанти днями почали будувати ще одну фортифікаційну лінію.
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