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В окупованому Мелітополі вибухнула машина, постраждав колаборант

Ірина БалачукПонеділок, 3 квітня 2023, 10:41
В окупованому Мелітополі вибухнула машина, постраждав колаборант
Колаборант Максим Зубарєв (по центру). Фото з Facebook Зубарєва

Вранці 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, постраждав колаборант Максим Зубарєв.

Джерело: окупаційна адміністрація Мелітополя в Telegram, російські пропагандистські ЗМІ, а також законний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно окупанти: "У місті було чути звук вибуху. За попередніми даними, на вулиці Б. Хмельницького в Мелітополі стався вибух автомобіля. На місці працюють екстрені служби".

Деталі: Пізніше окупанти повідомили, що під час вибуху автомобіля одна людина постраждала, їй надається медична допомога.

Цю інформацію швидко поширили багато російських пропагандистських ЗМІ.

Пізніше про вибух повідомив і законний мер Мелітополя Іван Федоров.

Пряма мова Федорова: "У Мелітополі знову зафіксовано несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б. Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі. У якого зрадника цього разу коротке замикання в машині, уточнюємо".

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Оновлено: Пізніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв, який обіймав посаду так званого "голови адміністрації селища Якимівка". 

 
Максим Зубарєв (по центру)
Фото з Facebook Зубарєва

Оновлено: Федоров згодом опублікував відео підірваного авто колаборанта.

Мер Мелітополя зауважив, що зрадник Зубарєв "пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію".

Передісторія:

Теми: Мелітопольвибухавтоокупація
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