В окупованому Мелітополі вибухнула машина, постраждав колаборант

Колаборант Максим Зубарєв (по центру). Фото з Facebook Зубарєва

Вранці 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, постраждав колаборант Максим Зубарєв.

Джерело: окупаційна адміністрація Мелітополя в Telegram, російські пропагандистські ЗМІ, а також законний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно окупанти: "У місті було чути звук вибуху. За попередніми даними, на вулиці Б. Хмельницького в Мелітополі стався вибух автомобіля. На місці працюють екстрені служби".

Деталі: Пізніше окупанти повідомили, що під час вибуху автомобіля одна людина постраждала, їй надається медична допомога.

Цю інформацію швидко поширили багато російських пропагандистських ЗМІ.

Пізніше про вибух повідомив і законний мер Мелітополя Іван Федоров.

Пряма мова Федорова: "У Мелітополі знову зафіксовано несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б. Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі. У якого зрадника цього разу коротке замикання в машині, уточнюємо".

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Оновлено: Пізніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв, який обіймав посаду так званого "голови адміністрації селища Якимівка".

Максим Зубарєв (по центру) Фото з Facebook Зубарєва

Оновлено: Федоров згодом опублікував відео підірваного авто колаборанта.

Мер Мелітополя зауважив, що зрадник Зубарєв "пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію".

Вранці 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, постраждав колаборант Максим Зубарєв. Відео з Telegram мера Мелітополя Івана Федорова pic.twitter.com/JXlhNRX0FY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 3, 2023

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