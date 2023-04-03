В окупованому Мелітополі вибухнула машина, постраждав колаборант
Вранці 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, постраждав колаборант Максим Зубарєв.
Джерело: окупаційна адміністрація Мелітополя в Telegram, російські пропагандистські ЗМІ, а також законний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно окупанти: "У місті було чути звук вибуху. За попередніми даними, на вулиці Б. Хмельницького в Мелітополі стався вибух автомобіля. На місці працюють екстрені служби".
Деталі: Пізніше окупанти повідомили, що під час вибуху автомобіля одна людина постраждала, їй надається медична допомога.
Цю інформацію швидко поширили багато російських пропагандистських ЗМІ.
Пізніше про вибух повідомив і законний мер Мелітополя Іван Федоров.
Пряма мова Федорова: "У Мелітополі знову зафіксовано несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б. Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі. У якого зрадника цього разу коротке замикання в машині, уточнюємо".
Оновлено: Пізніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв, який обіймав посаду так званого "голови адміністрації селища Якимівка".
Оновлено: Федоров згодом опублікував відео підірваного авто колаборанта.
Мер Мелітополя зауважив, що зрадник Зубарєв "пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію".
Вранці 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, постраждав колаборант Максим Зубарєв. Відео з Telegram мера Мелітополя Івана Федорова pic.twitter.com/JXlhNRX0FY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 3, 2023
Передісторія:
- Вранці 23 березня в тимчасово окупованому Мелітополі намагалися підірвати пособника російських загарбників, так званого "заступника начальника відділу дільничних місцевого УВС", він перебував у лікарні. Повідомлялося, що партизани підірвали колаборанта Сергія Сковирка.
- Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліції окупантів Михайла Москвіна. Повідомлялося, що колаборант перебуває у важкому стані у лікарні.