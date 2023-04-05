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Дружина Медведчука нелегально будувала готельний комплекс на Львівщині - СБУ

Станіслав ПогоріловСереда, 5 квітня 2023, 10:45
Дружина Медведчука нелегально будувала готельний комплекс на Львівщині - СБУ
фото: СБУ

Суд арештував на Львівщині земельні ділянки та нерухомість дружини кума російського диктатора Оксани Марченко на суму майже 17,5 млн грн, вона нелегально будувала там готельний комплекс.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн. Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу".

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Деталі: Повідомляється, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном.

До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Слідством встановлено, що посадовець видав та підписав підроблені документи, на основі яких було незаконно видано державні акти права власності на п’ять земельних ділянок.

Минулого року за клопотанням прокурорів вже було накладено арешт на 3 земельні ділянки.

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Наразі посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Що було раніше: 24 березня суд арештував активи на понад 440 млн грн Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Теми: МарченкоМедведчукСБУОфіс генпрокурора
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