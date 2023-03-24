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Суд арештував "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 березня 2023, 10:25
Суд арештував приховані активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

Суд арештував активи на понад 440 млн грн дружини кума російського диктатора Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Джерело: СБУ

Деталі: Зокрема, рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

Повідомляється, що це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь держави.

Нагадаємо:

  • Наприкінці лютого 2023 року було арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.
  • Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території або держкордону). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Теми: МарченкоМедведчукдержзрада
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