Суд арештував "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
П'ятниця, 24 березня 2023, 09:25
Суд арештував активи на понад 440 млн грн дружини кума російського диктатора Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.
Джерело: СБУ
Деталі: Зокрема, рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.
Реклама:
Повідомляється, що це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.
Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь держави.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Наприкінці лютого 2023 року було арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.
- Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території або держкордону). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.