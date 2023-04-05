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У діях ексглави СБУ Баканова щодо справи Кулініча криміналу немає – ДБР

Валентина РоманенкоСереда, 5 квітня 2023, 11:38
У діях ексглави СБУ Баканова щодо справи Кулініча криміналу немає – ДБР
ІВАН БАКАНОВ. ФОТО СБУ

В межах розслідування справи ексначальника головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча кримінальних порушень в діях тодішнього керівника СБУ Івана Баканова не виявлено.

Джерело: радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Наразі скажу однозначно, що в діях уже екскерівництва Служби безпеки України кримінальних правопорушень не виявлено в контексті розслідуваних подій".

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Деталі: Представники ЗМІ поцікавились безпосередньо можливою причетністю Баканова до діяльності "крота" СБУ Олега Кулініча. В свою чергу речник спецслужби Артем Дехтяренко нагадав, що Служба безпеки України провела службову перевірку щодо Баканова, її результати засекречено.

Теми: СБУДБР
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