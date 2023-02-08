СБУ провела перевірку щодо Баканова і засекретила її результати
Середа, 8 лютого 2023, 11:49
Служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого колишнього голови Івана Баканова, її результати засекречено.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП
Деталі: В СБУ "Українській правді" зазначили, що провели перевірку стосовно колишнього голови спецслужби Івана Баканова, водночас її результати є інформацією з обмеженим доступом.
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Дослівно: "Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм і обмежень".
Передісторія:
- 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.
- 18 липня 2022 року Василь Малюк став т.в.о голови СБУ.
- 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Баканова з посади голови Служби безпеки України.
- 7 лютого 2023 року парламент проголосував за призначення Малюка головою спецслужби.
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