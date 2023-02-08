СБУ провела перевірку щодо Баканова і засекретила її результати

Служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого колишнього голови Івана Баканова, її результати засекречено.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: В СБУ "Українській правді" зазначили, що провели перевірку стосовно колишнього голови спецслужби Івана Баканова, водночас її результати є інформацією з обмеженим доступом.

Дослівно: "Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм і обмежень".

Передісторія:

17 липня 2022 року Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.

18 липня 2022 року Василь Малюк став т.в.о голови СБУ.

19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Баканова з посади голови Служби безпеки України.

7 лютого 2023 року парламент проголосував за призначення Малюка головою спецслужби.

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