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СБУ провела перевірку щодо Баканова і засекретила її результати

Валентина РоманенкоСереда, 8 лютого 2023, 12:49
Іван Баканов. фото СБУ

Служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого колишнього голови Івана Баканова, її результати засекречено.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП

Деталі: В СБУ "Українській правді" зазначили, що провели перевірку стосовно колишнього голови спецслужби Івана Баканова, водночас її результати є інформацією з обмеженим доступом.

Дослівно: "Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм і обмежень".

Передісторія:

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Теми: СБУ
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