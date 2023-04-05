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На Закарпатті назвали вулицю на честь бійця, який першим відкрив вогонь по російських загарбниках

"Українська правда"Середа, 5 квітня 2023, 11:57
На Закарпатті назвали вулицю на честь бійця, який першим відкрив вогонь по російських загарбниках
Берегове, фото Назарія Мазилюка, УП

У місті Берегове вулицю Весняна перейменують на честь Героя України Вадима Сухаревського, який у 2014 році першим із захисників відкрив вогонь по російських окупантах під Слов'янськом на Донеччині.

Джерело: Mukachevo.net

Деталі: 4 квітня відбулося засідання 26 сесії Берегівської міської ради VIII скликання.

Зокрема на сесії підтримано перейменування вулиць населених пунктів Берегівської територіальної громади, що містять російські чи радянські назви.

У місті Берегове вулицю Болудянського перейменовано на вулицю Максима Алексеєнка. Штаб-сержант Максим Алексеєнко загинув у боях з російськими окупантами поблизу села Ольгине Херсонської області.

Вулицю Кідьошська (Пушкіна) перейменовано на вулицю Сергія Левчука. Воїн родом із Берегове. Загинув, захищаючи Україну.

Також у місті Берегове перейменовано вулицю Пастернака на вулицю Соборна. А в селі Кідьош вулицю Пушкіна – на вулицю Фізкультурна.

ВІДЕО ДНЯ

А вулиця Весняна в Береговому стане вулицею Вадима Сухаревського.

Президент Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському – командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

Вадим Сухаревський – перший український військовий, який відкрив вогонь по російських окупантах 13 квітня 2014 року – по російській диверсійній групі із загону ФСБ "Крим", яка обстріляла співробітників СБУ під Слов'янськом.
Вадим Олегович Сухаревський родом із міста Берегове. Він є випускником Мукачівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. 

У 2009-му Сухаревський завершив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів". 

З 2014 по 2016 роки він навчався в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
З лютого 2022 року Сухаревський – командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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Теми: Закарпаттядерусифікаціядекомунізаціявійна
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