Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Закарпатті назвали вулицю на честь бійця, який першим відкрив вогонь по російських загарбниках

"Українська правда"Середа, 5 квітня 2023, 11:57
На Закарпатті назвали вулицю на честь бійця, який першим відкрив вогонь по російських загарбниках
Берегове, фото Назарія Мазилюка, УП

У місті Берегове вулицю Весняна перейменують на честь Героя України Вадима Сухаревського, який у 2014 році першим із захисників відкрив вогонь по російських окупантах під Слов'янськом на Донеччині.

Джерело: Mukachevo.net

Деталі: 4 квітня відбулося засідання 26 сесії Берегівської міської ради VIII скликання.

Реклама:

Зокрема на сесії підтримано перейменування вулиць населених пунктів Берегівської територіальної громади, що містять російські чи радянські назви.

У місті Берегове вулицю Болудянського перейменовано на вулицю Максима Алексеєнка. Штаб-сержант Максим Алексеєнко загинув у боях з російськими окупантами поблизу села Ольгине Херсонської області.

Вулицю Кідьошська (Пушкіна) перейменовано на вулицю Сергія Левчука. Воїн родом із Берегове. Загинув, захищаючи Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Також у місті Берегове перейменовано вулицю Пастернака на вулицю Соборна. А в селі Кідьош вулицю Пушкіна – на вулицю Фізкультурна.

А вулиця Весняна в Береговому стане вулицею Вадима Сухаревського.

Президент Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському – командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

Вадим Сухаревський – перший український військовий, який відкрив вогонь по російських окупантах 13 квітня 2014 року – по російській диверсійній групі із загону ФСБ "Крим", яка обстріляла співробітників СБУ під Слов'янськом.
Вадим Олегович Сухаревський родом із міста Берегове. Він є випускником Мукачівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. 

У 2009-му Сухаревський завершив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів". 

З 2014 по 2016 роки він навчався в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
З лютого 2022 року Сухаревський – командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Читайте також репортаж УП: "Нем тудом". Куди ведуть пропаганда, гроші та політика Орбана на Закарпатті

Теми: Закарпаттядерусифікаціядекомунізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Закарпаття
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
На Закарпатті викрили ділків, які продавали неякісні бронежилети для ЗСУ 
Президентка Угорщини Новак приїхала на Закарпаття
Останні новини
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
Усі новини...
Реклама: