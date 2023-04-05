РФ використала стратегічний запас дальнобійних ракет на трансформаторні будки – Ігнат

Росія використала стратегічний запас далекобійних високоточних ракет на удари по Україні, але продовжує поповнювати свої запаси.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Freeдом

Пряма мова: "У противника недостатньо високоточних далекобійних ракет. Витрачено стратегічний запас (Не всі. Тому що зараз скажуть, що я заявив, що ракети всі витрачені. Ні) далекобійних і високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101, "Калібр", а також балістичних "Іскандер М", які противник використовував від самого початку війни в різних цілях.

Найбільшу кількість ракет (близько 800) противник використовував саме для ударів по нашій інфраструктурі, паливно-енергетичному сектору України.

Таким чином, маючи ще деякий запас, вони будуть далі накопичувати (ракети -ред.). Але накопичувати непросто, раніше вони їх роками накопичували, але ось так використали "на трансформатори будки".

Деталі: За словами Ігната, у такий спосіб росіяни шукають нові методи нанесення ударів: окрім реактивної артилерії проміняються С-300 (зенітні ракети, які противник запускає по балістичній траєкторії по наземних цілях у прифронтових зонах -ред.) та авіаційні бомби.