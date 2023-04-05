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"З'їм москалятко": дитячий омбудсмен РФ розповіла про викраденого й "усиновленого" підлітка з Маріуполя

Олена РощінаСереда, 5 квітня 2023, 14:15
З'їм москалятко: дитячий омбудсмен РФ розповіла про викраденого й усиновленого підлітка з Маріуполя
Марія Львова-Бєлова, фото з її Telegram

Дитяча омбудсменка Росії Марія Львова-Бєлова публічно заявила, що "усиновлений" нею підліток із захопленого Маріуполя Філіп зазнав впливу української "пропаганди", але її вже називає "мамою". 

Джерело: уповноважена з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова на спільній із представницею МЗС РФ Марією Захаровою пресконференції 4 квітня, "Медуза" та інші російські медіа 

Пряма мова Львової-Бєлової: "Я не можу сказати, що все проходить гладко, що все проходить без жодних труднощів. 

Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже: "З'їм москалятко", але я розумію, що це пов'язано не з ним, а це пов'язано з тією пропагандою восьмирічною, яка була на території Маріуполя, антиросійською пропагандою. 

Але ми зараз любимо одне одного. Мене син почав називати мамою".

Деталі: Дитячий омбудсмен додала, що 4 квітня Філіп відзначив 16-річчя. У Росії йому подарували торт, кульки і телефон, сказала Львова-Бєлова, додавши, що в попередні кілька років підліток нібито не святкував день народження. 

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Під час цієї ж пресконференції Львова-Бєлова сказала, що з дітьми з України треба "працювати", тобто перевчати їх.

Львова-Бєлова заявила, що ніхто з українських батьків не шукав дітей у Росії, жодних запитів не було. За її словами, більшість дітей – із інтернатів, і Росія "захищає" їх від бомбардувань нібито з боку України. Дитячий омбудсмен РФ заявила, що якщо вона передасть дітей на Батьківщину, в Україну, – ось тоді її можна буде судити.

При цьому на запитання про ризик поїздок за кордон після ордера Міжнародного кримінального суду на її арешт дитячий омбудсмен відповіла: "Слухайте, у мене тут стільки роботи! Ну які західні країни? Я вас благаю. Тут зараз працювати – не перепрацювати. Росія велика, і нині особливу увагу потрібно приділити новим регіонам (окупованим територіям України – ред.)".

Передісторія: 

  • У серпні 2022 року Марія Львова-Бєлова повідомила, що стала прийомною мамою для підлітка, якого вивезли з України. У травні його разом з іншими 30 дітьми з Маріуполя привезли в санаторій у Московській області. 38-річна Львова-Бєлова має 5 рідних дітей, а загалом тримає опіку над 22 дітьми.
  • У лютому 2023 року Львова-Бєлова розповіла про всиновлення українського підлітка на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним: "Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але одне одного точно любимо".
  • У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію українських дітей з окупованих територій України до Росії.
  • Львова-Бєлова заявила, що не знає, у чому конкретно її звинувачують, і додала, що "не отримала жодного запиту про те, що діти розлучені з батьками".
  • Віце-прем'єр України Ірина Верещук 28 березня закликала громадян РФ не всиновлювати українських дітей, оскільки це "незаконно і підло". 30 березня вона заявила, що Україна готова забрати депортованих Росією дітей-сиріт на кордоні РФ з будь-якою країною ЄС.

Теми: РосіядітипропагандаМаріуполь
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