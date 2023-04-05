"З'їм москалятко": дитячий омбудсмен РФ розповіла про викраденого й "усиновленого" підлітка з Маріуполя

Дитяча омбудсменка Росії Марія Львова-Бєлова публічно заявила, що "усиновлений" нею підліток із захопленого Маріуполя Філіп зазнав впливу української "пропаганди", але її вже називає "мамою".

Джерело: уповноважена з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова на спільній із представницею МЗС РФ Марією Захаровою пресконференції 4 квітня, "Медуза" та інші російські медіа

Пряма мова Львової-Бєлової: "Я не можу сказати, що все проходить гладко, що все проходить без жодних труднощів.

Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже: "З'їм москалятко", але я розумію, що це пов'язано не з ним, а це пов'язано з тією пропагандою восьмирічною, яка була на території Маріуполя, антиросійською пропагандою.

Але ми зараз любимо одне одного. Мене син почав називати мамою".

Деталі: Дитячий омбудсмен додала, що 4 квітня Філіп відзначив 16-річчя. У Росії йому подарували торт, кульки і телефон, сказала Львова-Бєлова, додавши, що в попередні кілька років підліток нібито не святкував день народження.

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Під час цієї ж пресконференції Львова-Бєлова сказала, що з дітьми з України треба "працювати", тобто перевчати їх.

Львова-Бєлова заявила, що ніхто з українських батьків не шукав дітей у Росії, жодних запитів не було. За її словами, більшість дітей – із інтернатів, і Росія "захищає" їх від бомбардувань нібито з боку України. Дитячий омбудсмен РФ заявила, що якщо вона передасть дітей на Батьківщину, в Україну, – ось тоді її можна буде судити.

При цьому на запитання про ризик поїздок за кордон після ордера Міжнародного кримінального суду на її арешт дитячий омбудсмен відповіла: "Слухайте, у мене тут стільки роботи! Ну які західні країни? Я вас благаю. Тут зараз працювати – не перепрацювати. Росія велика, і нині особливу увагу потрібно приділити новим регіонам (окупованим територіям України – ред.)".

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