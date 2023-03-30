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Верещук пропонує спосіб повернути всіх дітей-сиріт: на кордоні РФ з ЄС

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 30 березня 2023, 15:21
Верещук пропонує спосіб повернути всіх дітей-сиріт: на кордоні РФ з ЄС
ІРИНА ВЕРЕЩУК. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Україна готова забрати депортованих Росією дітей-сиріт на кордоні РФ з будь-якою країною ЄС.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції із посиланням на заяву віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Як представник Уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з РФ. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія".

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Деталі: У Мінреінтеграції додали, що у такий спосіб з РФ вже вдалося забрати 327 дітей. Якщо у малюків є батьки, то цим займаються вони. Про дітей-сиріт піклується держава. 

Верещук уточнила, що наразі процес повернення відбувається точково. Він є дуже складним і довготривалим. Іноді пошук, всі необхідні процедури та дорога займають багато місяців.

Теми: ВерещукдітиРосіяЄС
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