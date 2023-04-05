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Зеленський про ситуацію в Бахмуті: При загрозі оточення і втрат будуть відповідні рішення

Валентина РоманенкоСереда, 5 квітня 2023, 15:24
Зеленський про ситуацію в Бахмуті: При загрозі оточення і втрат будуть відповідні рішення
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині – найскладніша. Ворог не контролює місто, рішення про відхід Сил оборони може бути ухвалено при загрозі великих втрат особового складу.

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Польщі

Пряма мова: "Там дуже дуже складна історія і щоденно: то є достатньо артилерійських снарядів, то дефіцит. Це відбувається щоденно. То є успіх у якихось блоках Бахмута і ми йдемо вперед, або його немає і ми знов відходимо на позиції. Але. Ми знаходимось у Бахмуті і ворог не контролює Бахмут – це ситуація на сьогодні.

Оперативною ситуацією займається генерал Сирський. Безумовно  і для нього і для мене головне – не втратити особовий склад.

Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, будуть відповідні правильні рішення генерала на місці".

Деталі: При цьому глава держави наголосив: чим швидше доїжджає до України відповідна амуніція від міжнародних партнерів, тим швидше Сили оборони будуть виборювати ситуацію не тільки в Бахмуті, а й по всій лінії зіткнення.

Детальніше про ситуацію на східному фронті і в Бахмуті зокрема дивіться влог "Української правди"

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Теми: БахмутвійнаЗеленський
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