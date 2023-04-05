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В Україні запрацювала американська ППО: збиває "Шахеди", ракети і літаки

Євген КізіловСереда, 5 квітня 2023, 18:38
В Україні запрацювала американська ППО: збиває Шахеди, ракети і літаки
ЗРК Avenger, скриншот

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв продемонстрував, як працює зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони Avenger (Месник), нещодавно наданий Україні Сполученими Штатами.

Джерело: командування Об'єднаних сил у Facebook

Пряма мова Наєва: "Зенітно-ракетні комплекси Avenger (Месник) вже на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні. Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об’єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах".

Деталі: За словами Наєва, зокрема, ППО здатна ефективно виявляти та нищити іранські дрони-камікадзе "Шахед". Вона, до того ж, проста в керуванні.

Він повідомив також, що військові, які керують цими системами, пройшли спеціальну підготовку в Німеччині.

Один з операторів ЗРК розповів, що "Месник" оснащений ракетами "Стінгер" і великокаліберним кулеметом "Браунінг".

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Що передувало: У січні Міністерство оборони США заявило, що виділить Україні черговий пакет військової допомоги в розмірі 2,5 мільярда доларів. До пакета входять, зокрема, 8 систем протиповітряної оборони Avenger.

Теми: ППОСШАУкраїназброя
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