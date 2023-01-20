Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США оголосили про військову допомогу Україні на $2,5 млрд

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 01:05
фото Getty Images

Міністерство оборони США в четвер увечері підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з переліком, до пакета входять додаткові боєприпаси для систем HIMARS і NASAMS, а також, як і очікувалось раніше, 90 бойових машин піхоти Stryker з 20 мінними катками і 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисячами боєприпасів калібру 25 мм.

Також США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони Avenger, 53 протимінних захищених від засідок автомобілів (MRAP), 350 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV), 20 тисяч 155-мм артилерійських снарядів; приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, 95 тисяч 105-мм артилерійських снарядів і приблизно 11,8 тисячі 120-мм мінометних мін.

Окрім того, пакет військової допомоги містить 12 машин постачання боєприпасів, 6 командно-штабних машин, 22 тактичні машини для буксирування зброї, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), близько двох тисяч протитанкових ракет, понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї, саперне обладнання для розчищення загороджень, протипіхотні боєприпаси Claymore, прилади нічного бачення, запасні частини та інше польове обладнання.

Як і очікувалось, до пакета не увійшли ані ракети більшої дальності ATACMS, про які давно просить Україна, ані танки Abrams, щодо останніх Штати пояснюють це труднощами з логістикою та обслуговуванням, які можуть виникнути.

Це вже тридцятий пакет військової допомоги, виділений Україні згідно з механізмом Presidential Drawdown Authority. Нагадаємо, обсяг найбільшого з наданих США пакетів військової допомоги для України склав понад три мільярди доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Загальна американська військова допомога Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, таким чином, уже перевищує 26,7 мільярда доларів.

Теми: СШАдопомога Українізброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоУ Росії пожежа на нафтобазі

Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден

США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти

фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

Усі новини...
США
У США оприлюднили план стратегічного нагляду за допомогою для України
Директор ЦРУ таємно відвідав Київ і розповів Зеленському про плани Росії – ЗМІ
США постачають Україні боєприпаси зі складів в Ізраїлі та Кореї – Пентагон
Останні новини
09:24
Британська розвідка: ситуація на фронті зайшла в глухий кут, можливі лише локальні просування
09:08
ЗСУ вже "денацифікували" 120 тисяч російських окупантів
08:51
фото, відеоУ Росії пожежа на нафтобазі
08:28
Авіація вдарила по чотирьох позиціях ЗРК росіян
07:47
Окупанти переобладнують дитсадки під лікарні – Генштаб
07:21
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів – зведення
06:47
Американські аналітики пояснили, навіщо на будинках в Москві розмістили ППО
05:58
Кадиров хоче, щоби чеченські силовики виконували суддівські функції на окупованих територіях – ISW
04:59
Французькі підприємці придбали для Харкова понад 180 генераторів
03:58
З приходом Маска Twitter покинули 80% співробітників – ЗМІ
Усі новини...