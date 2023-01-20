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США оголосили про військову допомогу Україні на $2,5 млрд

"Європейська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 00:05
США оголосили про військову допомогу Україні на $2,5 млрд
фото Getty Images

Міністерство оборони США в четвер увечері підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з переліком, до пакета входять додаткові боєприпаси для систем HIMARS і NASAMS, а також, як і очікувалось раніше, 90 бойових машин піхоти Stryker з 20 мінними катками і 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисячами боєприпасів калібру 25 мм.

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Також США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони Avenger, 53 протимінних захищених від засідок автомобілів (MRAP), 350 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV), 20 тисяч 155-мм артилерійських снарядів; приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, 95 тисяч 105-мм артилерійських снарядів і приблизно 11,8 тисячі 120-мм мінометних мін.

Окрім того, пакет військової допомоги містить 12 машин постачання боєприпасів, 6 командно-штабних машин, 22 тактичні машини для буксирування зброї, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), близько двох тисяч протитанкових ракет, понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї, саперне обладнання для розчищення загороджень, протипіхотні боєприпаси Claymore, прилади нічного бачення, запасні частини та інше польове обладнання.

Як і очікувалось, до пакета не увійшли ані ракети більшої дальності ATACMS, про які давно просить Україна, ані танки Abrams, щодо останніх Штати пояснюють це труднощами з логістикою та обслуговуванням, які можуть виникнути.

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Це вже тридцятий пакет військової допомоги, виділений Україні згідно з механізмом Presidential Drawdown Authority. Нагадаємо, обсяг найбільшого з наданих США пакетів військової допомоги для України склав понад три мільярди доларів.

Загальна американська військова допомога Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, таким чином, уже перевищує 26,7 мільярда доларів.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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