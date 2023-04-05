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Синєгубов про обшуки в ОВА: Жодної підозри наразі не отримали

Тетяна ЛозовенкоСереда, 5 квітня 2023, 18:37
Синєгубов про обшуки в ОВА: Жодної підозри наразі не отримали
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, фото ОВА

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі посадовцям ХОВА не вручили жодної підозри, установа працює в штатному режимі попри проведені вдень обшуки НАБУ.

Джерело: Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі.

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У разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи.

Наразі ми не маємо можливості повідомляти подробиці провадження, але співробітники НАБУ отримують усю допомогу".

Деталі: Синєгубов уточнив, що обшуки проводились в деяких структурних підрозділах, керівництві апарату ОВА та в одного з заступників начальника ХОВА. Раніше стало відомо, що це заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Харківська ОВА повідомила, що Національне антикорупційне бюро України 5 квітня провело слідчі дії у підрозділах адміністрації. У НАБУ підтвердили обшуки в ОВА.

Теми: Харківська областьНАБУобшуки
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