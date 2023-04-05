Росіянка, знайома екснардепа пропагувала "рускій мір" у Києві

У Києві викрили росіянку, яка пропагувала "рускій мір".

Джерело: Київська міська прокуратура, управління СБУ в Києві та області, столична поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, 48-ми річна громадянка Росії мешкала у Києві і має довготермінову посвідку на постійне проживання в Україні.

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Встановлено, що при спілкуванні по телефону зі знайомим жінка підтримувала дії держави-агресора у проведенні агресивної війни проти України.

Також у категоричній формі висловлювала свою позицію, в якій містилось заперечення та виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Зловмисниця розповсюджувала фейкові антиукраїнські новини, критикувала діючу владу, закликала до змін територіальних меж України та глорифікувала військових РФ.

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Вказаний факт був виявлений у ході документування іншого злочину, пов’язаного з одержанням неправомірної вигоди колишнім народним депутатом України (за даними УП, йдеться про Артура Білоуса (був нардепом ІІІ скликання Верховної Ради від "Народно-демократичної партії"). Підозрювана виявилася його знайомою.

Обвинувальний акт відносно колишнього народного обранця у вересні 2022 року був скерований до суду, а матеріали щодо жінки - виділені в окреме кримінальне провадження.

Висновок судово-лінгвістичної експертизи підтвердив, що у висловленнях підозрюваної містяться заперечення та виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.