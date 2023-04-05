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Росіянка, знайома екснардепа пропагувала "рускій мір" у Києві

Валентина РоманенкоСереда, 5 квітня 2023, 19:33
Росіянка, знайома екснардепа пропагувала рускій мір у Києві
фото СБУ

У Києві викрили росіянку, яка пропагувала "рускій мір".

Джерело: Київська міська прокуратура, управління СБУ в Києві та області, столична поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, 48-ми річна громадянка Росії мешкала у Києві і має довготермінову посвідку на постійне проживання в Україні.

 

Встановлено, що при спілкуванні по телефону зі знайомим жінка підтримувала дії держави-агресора у проведенні агресивної війни проти України.

Також у категоричній формі висловлювала свою позицію, в якій містилось заперечення та виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Зловмисниця розповсюджувала фейкові антиукраїнські новини, критикувала діючу владу, закликала до змін територіальних меж України та глорифікувала військових РФ.

Вказаний факт був виявлений у ході документування іншого злочину, пов’язаного з одержанням неправомірної вигоди колишнім народним депутатом України (за даними УП, йдеться про Артура Білоуса (був нардепом ІІІ скликання Верховної Ради від "Народно-демократичної партії"). Підозрювана виявилася його знайомою.

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Обвинувальний акт відносно колишнього народного обранця у вересні 2022 року був скерований до суду, а матеріали щодо жінки - виділені в окреме кримінальне провадження.

Висновок судово-лінгвістичної експертизи підтвердив, що у висловленнях підозрюваної містяться заперечення та виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році.

 

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Теми: пропагандавійнаКиїв
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