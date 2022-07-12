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​​10 тисяч доларів за вплив на суддів: у Києві затримали екснардепа

Валентина РоманенкоВівторок, 12 липня 2022, 16:27
фото поліції

У Києві затримали колишнього народного депутата України, якого підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів США за вплив на суд.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, джерело УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримано колишнього народного депутата України за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття ішення суддями".

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають прізвище екснардепа, але за даними УП, йдеться про Артура Білоуса (був нардепом ІІІ скликання Верховної Ради від "Народно-демократичної партії")

Згідно з матеріалами слідства, колишній народний депутат вимагав від представника підприємства неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США, обіцяючи вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційного.

Вказано, що екснародного обранця затримали "на гарячому" під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 92 500 гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Слідчі дії тривають.

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Теми: Київпрокуратура
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