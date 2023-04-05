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В Росії заявили, що причиною пожежі в Міноборони став чайник

Альона Мазуренко Середа, 5 квітня 2023, 22:49
В Росії заявили, що причиною пожежі в Міноборони став чайник
скриншот

Російські окупанти повідомили, що будівля Міноборони Росії в центрі Москви загорілася через загоряння чайника.

Джерело: прокремлівське видання "ТАСС"

Деталі: В екстрених службах Росії заявили, що пожежа в будівлі Міноборони почалася через загоряння чайника.

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Увечері 5 квітня на вулиці Знам'янка в одній із будівель на території Міноборони почалася пожежа на третьому поверсі.

Їй було присвоєно другий, підвищений номер складності з п'яти наявних. Пізніше її загасили.

Спочатку причиною пожежі в будівлі Міноборони назвали "аварійний режим електромережі".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Ввечері 5 квітня у будівлі Міноборони РФ на вулиці Знам'янка в центрі Москви спалахнула пожежа.

Теми: РосіяМіноборонипожежа
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