В Росії заявили, що причиною пожежі в Міноборони став чайник
Середа, 5 квітня 2023, 22:49
Російські окупанти повідомили, що будівля Міноборони Росії в центрі Москви загорілася через загоряння чайника.
Джерело: прокремлівське видання "ТАСС"
Деталі: В екстрених службах Росії заявили, що пожежа в будівлі Міноборони почалася через загоряння чайника.
Увечері 5 квітня на вулиці Знам'янка в одній із будівель на території Міноборони почалася пожежа на третьому поверсі.
Їй було присвоєно другий, підвищений номер складності з п'яти наявних. Пізніше її загасили.
Спочатку причиною пожежі в будівлі Міноборони назвали "аварійний режим електромережі".
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ВІДЕО ДНЯ
- Ввечері 5 квітня у будівлі Міноборони РФ на вулиці Знам'янка в центрі Москви спалахнула пожежа.