В Росії заявили, що причиною пожежі в Міноборони став чайник

Російські окупанти повідомили, що будівля Міноборони Росії в центрі Москви загорілася через загоряння чайника.

Джерело: прокремлівське видання "ТАСС"

Деталі: В екстрених службах Росії заявили, що пожежа в будівлі Міноборони почалася через загоряння чайника.

Реклама:

Увечері 5 квітня на вулиці Знам'янка в одній із будівель на території Міноборони почалася пожежа на третьому поверсі.

Їй було присвоєно другий, підвищений номер складності з п'яти наявних. Пізніше її загасили.

Спочатку причиною пожежі в будівлі Міноборони назвали "аварійний режим електромережі".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: