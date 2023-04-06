Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помер 55-річний чоловік, поранений у Бериславі росіянами

Олена РощінаЧетвер, 6 квітня 2023, 10:16
Помер 55-річний чоловік, поранений у Бериславі росіянами
Росіяни атакували центр Берислава, фото з Facebook Новини Берислава

У лікарні помер поранений під час обстрілу російською армією 5 квітня житель міста Берислав, що у Херсонській області.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація 

Дослівно ОВА: "На жаль, 55-річний чоловік, котрий вчора отримав важкі поранення через ворожий обстріл Берислава, помер у лікарні".

Деталі: 5 квітня російські окупанти поцілили з артилерії в центральну частину Берислава, внаслідок чого була пошкоджена будівля магазину та один чоловік отримав поранення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьобстрілвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1

В мережі невідомі поширюють фейкові публікації від імені "Української правди": УП звертається в СБУ

відеоСБУ показала ексклюзивні кадри зі звільненими бранцями РФ

Заволодіння 500 мільйонами: НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

фото, відеоУкраїна повернула з полону РФ ще 100 своїх захисників

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим. Але це не остаточно

Усі новини...
Херсонська область
РФ вдарила по центру Берислава і комунальним підприємствам Херсона
Родинам із дітьми заборонили в’їзд до низки населених пунктів Херсонщини
На Херсонщині обмежили богослужіння та відвідування кладовищ на Великдень
Останні новини
22:00
В Росії хочуть розсилати повістки по інтернету: ухилянтам заборонять виїзд з країни
21:46
Ветерани зможуть отримати грант на власний бізнес: що для цього потрібно
21:33
США закличуть союзників посилити фінансовий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні
21:21
В "Антонові" очікують, що друга "Мрія" приноситиме $30 мільйонів щороку
21:10
Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик
21:01
На Херсонщині росіяни з безпілотника атакували човен з людьми – ОВА
20:57
Офіційно про війну можуть говорити три людини – Маляр про "витік" даних
20:47
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
20:27
Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну воювати з Росією
20:26
"Хлопці, ви все, що в нас є": бійці ССО отримали зворушливий лист від підлітка
Усі новини...
Реклама: