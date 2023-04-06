Помер 55-річний чоловік, поранений у Бериславі росіянами

У лікарні помер поранений під час обстрілу російською армією 5 квітня житель міста Берислав, що у Херсонській області.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація

Дослівно ОВА: "На жаль, 55-річний чоловік, котрий вчора отримав важкі поранення через ворожий обстріл Берислава, помер у лікарні".

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Деталі: 5 квітня російські окупанти поцілили з артилерії в центральну частину Берислава, внаслідок чого була пошкоджена будівля магазину та один чоловік отримав поранення.