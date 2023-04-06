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Журналісти показали агробізнес митрополита Павла

Ірина БалачукЧетвер, 6 квітня 2023, 11:38
Журналісти показали агробізнес митрополита Павла
Митрополит Павло. Фото lavra.ua

Журналісти Bihus.info розповіли, що митрополит Павло у с. Вороньків на Київщині, окрім чималого будинку, має ще й великий майновий комплекс зі складами, корівниками та силосними ямами.

Джерело: Вihus.info

Деталі: Повідомляється, що земля під складами та корівниками – загалом трохи більше 6 га – належить сільраді, але митрополит її орендує і здає весь комплекс у суборенду Олександру Матвієнку.

Матвієнку належить компанія МПЛ АГРО, яка прописана за адресою майнового комплексу митрополита Павла. 

 

Журналісти звертають увагу, що в назві МПЛ АГРО може бути зашифроване ім’я священнослужителя – митрополит Павло Лебідь.

Також повідомляється, що саме на Матвієнка оформлений 400-й "Мерседес", на якому їздить Павло.

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Зазначається, що МПЛ АГРО має у користуванні понад 500 земельних ділянок на Київщині та Чергівщині сукупною площею понад 1100 га.

На сайті МПЛ АГРО вказано, що компанія займається обробкою 12 тисяч га землі, має 800 дійних корів, розводить свиней і курей.

Теми: УПЦ МПнерухомістьбізнес
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