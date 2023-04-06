Росіяни заявили, що до Брянської області намагалась прорватись "українська ДРГ"

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що на територію регіону намагалась прорватись група українських диверсантів.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова Богомаза: "Сьогодні прикордонним управлінням УФСБ Росії по Брянській області припинено спробу проникнення на територію Російської Федерації в районі села Случовськ Погарського району української ДРГ у кількості 20 осіб".

Деталі: Російський губернатор стверджує, що російські збройні сили завдали "вогневої поразки" ДРГ. Інших подробиць губернатор не повідомив.

Що було раніше: Перед цим у Росії заявили, що затримали пілота нібито українського легкомоторного літака, який розбився у Брянській області. Поблизу літака, який упав, нібито знайшли присипані землею бронежилет і автомат.