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Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 13:02
Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

З Білорусі до Росії відлітають три винищувачі МіГ-31К.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді"

Деталі: Три потенційні носії аеробалістичних ракет "Кинджал" - це борти з реєстраційними номерами RF-92215, RF-92445 і RF-95194.

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У Білорусі вони перебували з 13 грудня 2022 р.

Зазвичай через зліт цих винищувачів по всій Україні оголошувалася повітряна тривога.

Водночас, як пояснив УП речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат, тривога оголошується в залежності від обстановки, яка складається в повітряному просторі, та загроз застосування озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Росія постійно тримає в напрузі всю країну коли злітають МіГи. На даний момент, ймовірно, відбуваються перельоти винищувачів в РФ, тому повітряну тривогу не оголошено".

Теми: війна
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