Укроборонпром з поляками буде робити танкові снаряди

​​ДК "Укроборонпром" разом з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa будуть спільно виготовляти снаряди калібру 125 мм для танків.

Джерело: Укроборонпром в Telegram

Дослівно Укроборонпром: "Одне з підприємств Концерну та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм. Це відбулося у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща".

Деталі: Згідно з угодою, нові виробничі лінії розгорнуть у польських містах, оскільки є високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому.

Зазначається, що Україна для виробництва снарядів надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом.



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