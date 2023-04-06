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Укроборонпром з поляками буде робити танкові снаряди

Ірина БалачукЧетвер, 6 квітня 2023, 13:03
Укроборонпром з поляками буде робити танкові снаряди
Танковий снаряд калібру 125 мм. Фото Укроборонпрому

​​ДК "Укроборонпром" разом з польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa будуть спільно виготовляти снаряди калібру 125 мм для танків.

Джерело: Укроборонпром в Telegram

Дослівно Укроборонпром: "Одне з підприємств Концерну та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм. Це відбулося у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща".

Деталі: Згідно з угодою, нові виробничі лінії розгорнуть у польських містах, оскільки є високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому.

Зазначається, що Україна для виробництва снарядів надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом.

Передісторія:

  • Нещодавно Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн Північноатлантичного альянсу.
  • Зазначається, що таким чином, Укроборонпром вироблятиме снаряди для танків одразу з двома країнами-членами НАТО.

Теми: УкроборонпромПольщазброя
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