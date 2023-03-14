Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Укроборонпром" розпочав виробництво снарядів для 3-х типів танків ЗСУ

Станіслав ПогоріловВівторок, 14 березня 2023, 13:07
Укроборонпром розпочав виробництво снарядів для 3-х типів танків ЗСУ
Фото: пресслужба "Укроборонпрому"

Державний концерн "Укроборнпром" у партнерстві з однією з країн НАТО розгорнув виробництво 125-мм снарядів для танків, які знаходяться на озброєнні захисників.

Джерело: пресслужба "Укроборонпрому"

Дослівно: "За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

В держконцерні нагадали, що загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм.

З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь українці: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Також нещодавно "Укроборонпром" підписав з Міноборони контракт на постачання 120-мм мінометних мін, що виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасників Північноатлантичного альянсу.

Теми: УкроборонпромзброявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Укроборонпром
Міноборони похвалилося українськими дронами й відкинуло закиди про відсутність замовлень
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: