"Укроборонпром" розпочав виробництво снарядів для 3-х типів танків ЗСУ

Державний концерн "Укроборнпром" у партнерстві з однією з країн НАТО розгорнув виробництво 125-мм снарядів для танків, які знаходяться на озброєнні захисників.

Джерело: пресслужба "Укроборонпрому"

Дослівно: "За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів".

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Деталі: Повідомляється, що це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

В держконцерні нагадали, що загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм.

З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь українці: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

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Також нещодавно "Укроборонпром" підписав з Міноборони контракт на постачання 120-мм мінометних мін, що виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасників Північноатлантичного альянсу.