Подоляк заявив, що Україна не збирається торгуватись з Росією щодо Криму

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на будь-які територіальні поступки Росії, у тому числі не буде домовлятись з росіянами щодо майбутнього окупованого Криму.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Про базове. Підставою для проведення реальних переговорів з РФ є повноцінне виведення російських збройних угруповань за міжнародно визнані кордони України 1991 року. Включно з Кримом".

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Деталі: За його словами, про будь-які територіальні поступки чи торг "нашими суверенними правами не може йти мови".

Що було раніше: Перед цим один з радників президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга в інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого Росією півострова.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Криму) нашою армією", - сказав він.